В Южном Медведкове жители получают новые квартиры по программе реновации
Жители Южного Медведкова получили ключи от новых квартир по программе реновации. К слову, предложение замены ветхого жилья на равнозначное, но новое москвичи получили менее месяца назад. Новые квартиры получит 71 семья.
— В настоящий момент 38 семей — это больше половины жильцов дома 22, корпус 3, в проезде Дежнева — выбрали квартиры в новостройках на Полярной улице (дом 1, корпус 2) и в проезде Дежнева (дом 26). За месяц Департамент городского имущества заключил договоры на новые квартиры с 12 семьями. Еще 22 семьи предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров, и будут приглашены в ближайшее время для их подписания, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Всего в рамках программы реновации в столице будет построено более 4,9 миллиарда квадратных метров недвижимости. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
Программа реновации ветхого жилья должна обеспечить новой жилплощадью более миллиона жителей столицы.
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