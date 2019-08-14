Названы сроки окончания строительства Северо-Восточной хорды в Москве

Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство Северо-Восточной хорды планируют полностью завершить в течение трех лет. Об этом он сообщил в среду, 14 августа.

По словам руководителя городского ведомства, в настоящий момент начинается возведение двух последних участков хорды — от Открытого шоссе до Ярославского и от Ярославки до Дмитровки. Подрядчики уже приступили к работам.

Бочкарев отметил, что Северо-Восточная хорда является одним из ключевых проектов дорожного строительства в Москве. Его реализация существенно повысит комфорт автовладельцев как с точки зрения выбора дорог для своего маршрута, так и в плане скорости передвижения.

— Водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. Там не будет лишних съездов, только крупные развязки, что позволит обеспечить высокую скорость движения, — сказал «Интерфаксу» глава департамента.

По завершении проекта объект включат в состав так называемого хордового кольца, в котором будут еще три магистрали: Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада.

Ранее была названа компания, которая займется строительством вышеуказанного участка Северо-Восточной хорды.

Кстати, недавно глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по отделке подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская».

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