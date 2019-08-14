Департамент региональной безопасности Москвы согласовал митинг 25 августа на проспекте Сахарова
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента Василий Олейник.
— По результатам рассмотрения поступившего в правительство уведомления от группы граждан о проведении 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 публичных мероприятий в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе дома 12 с количеством участников до 100 тысяч человек до сведения организаторов в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-Ф3 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что указанные предложения позволят органам исполнительной власти города обеспечить безопасность во время проведения акции, сообщает агентство «Москва».
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