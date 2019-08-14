Климатологи рассказали, какая погода ожидается в России к 2100 году
В Сети появился интернет-портал для прогнозирования погоды в населенных пунктах планеты к 2100 году. Расчетами занимались климатологи из Оксфорда.
Ученые проанализировали данные с 1880 по 2018 год. По их мнению, если потепление на планете станет неконтролируемым, то к концу XXI века средняя температура на Земле поднимется на 3–5 градусов. Это приведет к глобальным экологическим катастрофам, сообщает BBC.
Каждый пользователь может выбрать страну и название города. Например, в Москве при наихудшем варианте средняя температура в июле составит 24,6 градуса, что выше климатической нормы на 5,9 градуса. Показатели в Калининграде и Ростове-на-Дону составят 23,5 и 29,7 градуса соответственно.
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