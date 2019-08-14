Синоптики предупредили россиян о 36-градусной жаре на текущей неделе

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал о том, что высотный циклон перекрыл холодные потоки. В Россию пришел воздух из тропических широт. Он заявил, что температурный фон быстро вернется к климатической норме и даже превысит ее на несколько градусов.

Так, на юге России осадков не ожидается. В Крыму ночью будет 16–21 градус. Днем и вовсе воздух прогреется, температура достигнет максимальной отметки в 36 градусов.

В Москве в среду, 14 августа, тоже распогодится. Температура поднимется до 25 градусов. А на юге Центрального федерального округа, в Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье, будет 34 градуса тепла.

В четверг, 15 августа, ночью облачно. Помимо этого ожидается дождь, местами гроза. Температура воздуха — 15–17 градусов. Днем также пройдет небольшой дождь, температура — 21–23 градуса, а по области — до 26.

В пятницу, 16 августа, ночью переменная облачность, погода будет дождливой, температура в столице и по области — от 10 до 15 градусов выше нуля. Днем также ожидается дождь, в отдельных районах — гроза, а воздух прогреется до 19–21 градуса, по области — 17–22.

Не покинут дожди столицу и в выходные, 17 и 18 августа. Ночью температура не превысит 15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 17–22 градусов. А уже в начале следующей недели ожидается потепление до 26 градусов. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие 10 дней — с 14 по 24 августа — погода в Москве будет благоприятной для купания. В неглубоких водоемах столицы вода прогреется до 20 градусов, что даст возможность горожанам насладиться летним отдыхом до конца месяца.

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