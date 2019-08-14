Эксперт одобрил идею обновить ПДД из-за самокатов и сегвеев
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает необходимым обновление правил дорожного движения из-за активного использования электросамокатов, сегвеев и моноколес.
Эксперт отмечает, что необходимо ввести штрафы для владельцев подобных транспортных средств, которые передвигаются по проезжей части и мешают движению автомобилей и автобусов.
Кроме того, люди часто не используют защитную экипировку. Антон Шапарин считает, что нужно сделать обязательным ношение шлема.
— По сравнению даже с мотоциклистами подобные водители вообще ничем не защищены. Человек может упасть, и на высокой скорости это будет фатально, — пояснил он в комментарии «360».
Антон Шапарин также отметил, что электрических транспортных средств с каждым годом становится все больше, меняются их технические характеристики.
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