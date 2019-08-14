Видео со свадебным кортежем из фур набирает популярность в Сети

Видеоролик со свадьбы дальнобойщика, на котором запечатлен кортеж из фур, набирает популярность в Сети.

Вместо элитных автомобилей молодожены из города Вичуга Ивановской области выбрали профессиональное транспортное средство жениха-дальнобойщика. Гости свадьбы, которая прошла 9 августа, решили снять необычный кортеж на видео и выставить ролик в Сети. Видео привлекло внимание людей со всей России и набрало десятки тысяч просмотров.

Жена дальнобойщика Юлия Гусарова прокомментировала видео и рассказала о неудобствах, с которыми пришлось мириться в такой габаритной машине.

— Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из ЗАГСа в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и спускалась из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет, — поделилась невеста в беседе с РИА Новости.

Гусарова рассказала, что не все пользователи Сети отреагировали на видео с восхищением. Некоторым «завистникам» такой формат свадьбы пришелся не по нраву.

Ранее сообщалось о том, что московские ЗАГСы проведут свадебные церемонии в четверг, 19 сентября, из-за бума на так называемые красивые даты.

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