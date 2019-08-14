Путин выразил надежду на снижение ипотечных ставок до конца 2019 года
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным сообщил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года.
Руководитель финансовой организации рассказал, что подобные кредиты выдавались в среднем под 9,9 процента годовых. Данный показатель связан со снижением ключевой ставки.
Владимир Путин отметил, что рассчитывает на снижение инфляции до конца 2019 года.
По словам Андрея Костина, в первом полугодии банк на четверть увеличил объем выдаваемых ипотечных кредитов. Всего было заключено 124 тысячи сделок на общую сумму 303 миллиарда рублей. Для упрощения процедуры оформления ипотечных кредитов внедряются новые цифровые методы, сообщили на официальном сайте Кремля.
В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент поручил правительству и Центробанку уменьшить ставки по ипотеке до 9 процентов и продолжить снижение ниже 8 процентов.
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