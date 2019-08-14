Столичные шахматисты заняли шесть призовых мест на фестивале «Петровская ладья»
Школьники из Москвы заняли шесть призовых мест на детском Кубке России.
Соревнования проходили в рамках Международного шахматного фестиваля «Петровская ладья».
В общей сложности в турнирах приняли участие свыше 500 шахматистов.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что юные москвичи завоевали призовые места в шести из восьми турниров.
Среди девочек в возрасте до девяти лет победила Мария Герасимова из школы Анатолия Карпова. На втором месте Екатерина Редина из школы имени Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Ученик школы Анатолия Карпова, Давид Ахмедов, занял первое место в турнире среди мальчиков в возрасте до 11 лет.
Кроме того, Егор Задорожный из школы № 1286 стал серебряным призером среди мальчиков до девяти лет.
На третьей позиции в турнире среди мальчиков до 13 лет — Даниил Ракитин. Маргарита Торкунова стала бронзовым призером турнира среди девочек до 11 лет.
Добавим, соревнования среди юных шахматистов проходили в Санкт-Петербург до 11 августа.
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