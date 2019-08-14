Врач назвал продукт, помогающий отсрочить деменцию
Пряность куркума, традиционная для индийских блюд, помогает при регулярном потреблении сохранить здоровье мозга и отсрочить деменцию.
Об этом сообщил представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо.
По словам эксперта, в Индии у представителей старшего поколения деменция встречается значительно реже, чем в других странах. Ученые связывают это с регулярным потребление гражданами государства куркумы, в которой содержатся вещества, улучшающие память и когнитивные функции.
На данный момент подтверждение этой гипотезы уже обнародовали специалисты, проводившие необходимые лабораторные исследования.
Слова Хидетоши Эндо передает «Российская газета».
В настоящее время японский специалист прибыл в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии.
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