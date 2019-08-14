Катакомбы III тысячелетия до нашей эры обнаружили в Крыму
Научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова сообщила о том, что археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.
Исследователи вели раскопки кургана рядом с селом Ореховка Кировского района Крыма и нашли конструкцию в виде спиральных и кольцевых рвов.
— Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре. Это примерно конец III — начало II тысячелетия до нашей эры , — рассказала Рукавишникова агентству ТАСС.
Археолог отметила, что это древнейший период развития населения на территории нынешнего Крыма. В те времена в быту пользовались керамикой, и различными бронзовыми орудиями труда.
Рукавишникова уточнила, что в античные времена, к концу V — началу IV века до нашей эры, это место вновь использовалось как могильник.
Известно, что масштабные раскопки на полуострове начались после решения о строительстве скоростной трассы «Таврида». Дорога соединит Керчь с Севастополем.
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