Антикварная галерея откроется в Гостином дворе
Победитель аукциона откроет антикварную галерею и магазин редких книг в Гостином дворе.
Планами поделились представители столичного Департамента по конкурентной политике.
— Нового арендатора коммерческих площадей в Гостином дворе под художественно-галерейный центр определил электронный аукцион, — передает агентство городских новостей «Москва» комментарий департамента.
Уточняется, что арендатором стал региональный общественный фонд поддержки художественных проектов.
Так, ставка годовой аренды лота составила почти 13 миллионов рублей.
Договор заключат с новым арендатором сроком на пять лет.
По адресу: улица Ильинка, дом 4, откроют антикварную галерею. В этой экспозиции будет представлено декоративно-прикладное искусство XIX века.
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