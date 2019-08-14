Сергей Собянин утвердил проект планировки улицы Радио
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки улицы Радио. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
— Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — улицы Радио, — говорится в сообщении.
Проект планировки предполагает благоустройство пешеходного тротуара по улице Радио. Ширина дорожки составит 2,25 метра, а протяженность — 240 метров. Также будут обустроены островки безопасности, остановочные пункты наземного городского транспорта без павильонов ожидания и заездных карманов. Здесь же будут установлены остановки наземного городского транспорта, светофоры и наземные переходы.
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