Сергей Собянин: Создаем современные образовательные пространства

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 августа посетил школу № 1502. Недавно в ней был сделан ремонт.

Сейчас здесь лаборатории, ИТ-полигон, классы робототехники. Но еще недавно эта школа, отметил глава города, не пользовалась особой популярностью.

— Сюда не хотели идти учиться, — сказал он.

Сергей Собянин подчеркнул, что в столице создается много новых школ, открываются интересные предпрофессиональные классы. Они соответствуют современным требованиям, оснащены оборудованием.

— Но есть огромное количество школ, которые построены в 1970–1980 годы под другие задачи, другие образовательные стандарты и под другую идеологию школ, — пояснил он.

Ребята, добавил мэр Москвы, видят возможности новых школ и по-доброму завидуют своим сверстникам.

Школа № 1502 как раз одна из таких. Поэтому в рамках эксперимента в нескольких образовательных учреждениях создали новые подходы и стандарты под реконструкцию существующих зданий. На выходе стояла задача получить новое современное образовательное пространство.

— Честно говоря, с учетом наших жестких санитарных и строительных требований вероятность того, что получится интересный проект, была невелика. Тем не менее все проекты состоялись, — рассказал Сергей Собянин.

В обновленном здании школьники проучились уже год. И, как считает мэр, образовательное учреждение наполнилось жизнью, технологиями, лабораториями и общественными пространствами. Все они задействованы в учебном процессе.

— Считаю, что эксперимент удался, будем его продолжать, — добавил глава города.

С тем, что проект удался, согласны и сами ученики. Учиться им стало действительно интереснее. Десятиклассник Алексей Федоров сам разработал автоматизированную систему автоматического управления освещением перрона аэропорта. Такой еще нет ни у кого.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в школу №1502. Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Уникальность ее в том, что она может работать и автоматически, и вручную, — отметил школьник.

Все детали, из которых собрана установка, предоставила школа. Это стандартный набор инженерного класса.

— Нам нужно лишь применить свои знания, чтобы создать готовый проект, — пояснил Алексей Федоров.

Школьник объясняет, что система работает просто: есть программный код, который Алексей написал сам, он автоматически включает освещение.

— Желтые лампочки — рабочее освещение, синие — дежурное, красные — заградительное, — рассказал ученик.

В соседнем кабинете — класс робототехники. Там ребята учатся собирать роботов и программировать их на определенные действия.

— Этот робот-паук может перемещаться с помощью пульта и с помощью программы выполнять заданные заранее действия, — пояснила ученица 11-го класса Валерия Герман.

И над такими проектами школьники работают каждый день. Если раньше такое оборудование было уникальным, то теперь — обычное стандартное оснащение большинства школ Москвы.

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