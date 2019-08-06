Сергей Собянин увеличил субсидии частным детским садам и школам

С 1 сентября норматив бюджетного финансирования частных школ и детских садов вырастет до уровня нормативных затрат на учеников городских школ. Такое решение мэр Москвы Сергей Собянин принял по итогам заседания с руководителями негосударственных учебных заведений.

Образованию детей в Москве уделяется особое внимание. Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство, придумывают интересные уроки и загружают готовые сценарии в единую библиотеку Московской электронной школы. У ребят есть возможность поступить в предпрофильные классы, посещать дополнительные занятия в технопарках. Сегодня в школах столицы, по словам мэра, учатся почти 1,5 миллиона ребят. При этом в частных школах занимаются около 35 тысяч детей. Как правило, это учреждения с экспериментальными образовательными программами. Многие из них созданы благотворительными фондами и православными организациями. Ведь это история не столько про бизнес, сколько про развитие тех или иных уникальных учебных методик.

— Ученики частных школ приносят городу дипломы победителей на заключительных этапах Всероссийской олимпиады, — рассказал глава столичного Департамента образования Исаак Калина. — Так, ученики одной из них в этом году завоевали 18 дипломов. И это только девятиклассники. Выпускники частных школ достойно сдают и ЕГЭ. Из года в год растет количество московских медалистов.

— По инициативе президента частные школы освободили от налога на прибыль, — напомнил Сергей Собянин. — Мы со своей стороны городские налоги, арендную плату тоже свели до минимума.

По программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр» под частные образовательные проекты город передал около 40 помещений. Кроме того, Москва помогает строить новые здания для негосударственных школ.

— Однако этого недостаточно, — признал Собянин. — Ко мне постоянно поступают просьбы от частных образовательных организаций поднять плату, которую город вносит в образовательный стандарт. Сегодня она слишком мала, и это тормозит развитие частных школ.

Пришло время, по его словам, поднять финансирование образовательных стандартов негосударственных детсадов и школ до уровня городских школ. Таким образом, с 1 сентября размер так называемого подушевого норматива для частных школ составит 125–160 тысяч рублей в год и 166–176 тысяч рублей в год для детских садов.

— Мне кажется, это было бы справедливо, — сказал Собянин. — В случае с обычными школами, помимо этого стандарта, город еще вкладывает деньги в строительство, ремонт зданий, в обновление оборудования. А в частных школах мы только финансируем стандарт. Все остальное делается за счет родителей и инвесторов.

Увеличение субсидии, заметил мэр, поможет притормозить рост стоимости обучения детей в частных школах. В идеале ежемесячный платеж для родителей не должен меняться в течение учебного года.

— Но я хотел бы обратить внимание и на заработную плату учителей в ваших школах, — обратился к руководителям негосударственных образовательных учреждений Сергей Собянин. — Как ни странно, мы видим, что во многих частных школах зарплата учителей ниже, чем в городских. И это касается не только православных, к примеру, школ, но и достаточно небедных. Я бы очень хотел, чтобы учителя, в какой бы системе они ни работали, получали достойную заработную плату.

По мнению мэра, новый формат финансирования поможет частным школам решить эту проблему. Кроме того, повышение субсидии предполагает и то, что негосударственные образовательные учреждения расширят социальные программы: будут принимать на обучение детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые не могут внести за ребенка полную стоимость.

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