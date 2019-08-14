Пугачева и Вайкуле записали видео, в котором пошутили над соцсетями
Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле записали видео, в котором «попадают» в импровизированные «социальные сети». Запись опубликована на официальной странице мужа Примадонны, артиста Максима Галкина, в Instagram.
На кадрах видно, что Пугачева и Вайкуле стоят возле неких сетей в месте, напоминающем детскую площадку. Певица из Латвии уже «запуталась» в них и приглашает подругу присоединиться. Предварительно между ними происходит следующий диалог.
— Где я? — Вайкуле.
— Как это — где? Твоя мечта сбылась — ты в социальных сетях, — отвечает Пугачева.
Далее латышская певица «утаскивает» Примадонну за собой.
Подписчики страницы Галкина в Instagram, обычно добродушно встречающие его посты, на эту запись отреагировали негативно. Многие назвали видео «пошлым» и «несмешным».
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