Корреспондент «ВМ» узнала, чем Тульская область может удивить туриста

В 120 километрах от столицы в Ясногорском районе Тульской области находится деревня с собственной сыроварней, гостевыми домами и деревянными скульптурами, формы которых подсказала сама природа. Здесь можно переночевать в «Доме-корове» или арендовать жилье у… пчел.

Домики, где проводят сеансы апитерапии (лечение пчелами), построены так, что человек не контактирует напрямую с насекомыми. Пиар-менеджер экопарка Валерия Киселева объяснила, что биоритмы пчелиной семьи улучшают работу сердечно-сосудистой системы, помогают расслабиться и улучшить самочувствие.

А местная сыроварня — рай для гастротуриста. Молоко для сыра дают коровы и козы, которые пасутся на здешних лугах. Кстати, тут живут еще и лошади, и даже лама.

Наследие мастеров

Тульский областной художественный музей в этом году отмечает свое 100-летие.

Здесь волнение вызывают единственная в России картина кисти болонского мастера Орацио Саммаккини «Благовещение» и полотна из цикла «12 месяцев» Леонардо Бассано. Можно полюбоваться и Кустодиевым, Айвазовским, Серовым. Любители авангарда найдут здесь полотно Кандинского «Музыкальная увертюра».

В отдельном зале собраны пейзажи и портреты художников объединения «Бубновый валет».

Музей станка и велосипед Льва Толстого

На свободных площадях легендарного завода по производству микрофонов «Октава» (тут был создан микрофон, передавший историческое «Поехали!» Юрия Гагарина) сейчас — творческий индустриальный кластер с технической библиотекой, лабораторией-мастерской и Музеем станка.

Директор музея Евгения Бабакаева показывает один из экспонатов — станок Fritz Werner XIX века (пресс для патронно-гильзового производства).

— Станок находится между двумя мультимедийными экранами. Транслируя на них новые экскурсии, которые могут быть историческими и культурологическими, мы рассказываем его историю, — объясняет Евгения.

Успенский собор Тульского кремля Фото: Ксения Муравьева, «Вечерняя Москва»

А в зале временных экспозиций уже четвертая по счету выставка музея: «Изобретая велосипед. Тула-2019». Здесь собраны велосипеды XIX– XXI веков, на которых когда-то проводились всемирные соревнования, первые деревянные модели и те, которые прямо сейчас выпускают в Туле. Не обошлось и без Льва Толстого: в музее есть тот самый велосипед, на котором граф сделал почетный круг на Тульском велотреке.

Пряники на набережной

Недавно городу вернули набережную. Туристический проект «Тульская набережная» инициировал губернатор области Алексей Дюмин.

Сегодня здесь широкие мосты, выход к воде. Прогуляться можно и по первой пешеходной улице в городе — улице Металлистов. Бок о бок с классическими особняками стоят дома с причудливыми лепными формами. Среди них — особняк основателя фабрики «Тульский пряник» Михаила Белолипецкого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Соломатина, председатель Комитета Тульской области по развитию туризма:

— 80 процентов туристов — жители Москвы и Московской области, которые приезжают к нам провести выходные. Мы чувствуем запросы нашей целевой аудитории и ориентированы на туризм выходного дня. Привлекает путешественников не только центр города, но и область, ее экопарки, в которых можно попробовать домашний сыр и провести время на природе. А в городе популярна набережная.

Читайте также: Озвучены самые популярные среди россиян летние авианаправления