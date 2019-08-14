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Транспорт

Какие новые виды транспорта появились в крупнейших мегаполисах

Никита Миронов
• 20:46 • 14 августа 2019
Москвичка Екатерина Довгова на электромобиле в парке «Царицыно». Именно электротранспорт станет преобладать в городах будущего
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Москвичка Екатерина Довгова на электромобиле в парке «Царицыно». Именно электротранспорт станет преобладать в городах будущего
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Столица активно готовится к запуску МЦД — Московских центральных диаметров, который состоится уже в ноябре. Это будет принципиально новый для столицы вид транспорта: наземное метро, соединяющее Москву и область. Какие еще новые виды транспорта уже появились в крупнейших мегаполисах мира? Какие только в проектах? Что может взять для себя Москва? Об этом в материалах тематической страницы «Транспорт» рассуждают эксперты.

Из относительно новых видов личного транспорта наиболее прочно, пожалуй, «прописался» в мегаполисах электросамокат.

— Дело в его устойчивости, легкости и ультракомпактности. На этом транспорте можно ездить по пробкам, по тротуарам, в парках и вообще где угодно, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — Более того, его можно сложить вдвое и взять с собой в метро, электричку или даже в офис. А еще этот транспорт не требует отдельной парковки.

Действительно, электросамокатов в Москве сейчас так много, что Мосгордума даже задумалась об особых правилах передвижения, которые нужно для них создать.

Значительно менее распространенное новшество — автомобили на одного человека. Современные производители автомобилей выяснили, что огромное количество людей ездит на своих персональных авто в одиночку, без других пассажиров. При этом используют его лишь для поездки из дома на работу и обратно. Так зачем же покупать обычные, полноразмерные машины, если вы не используете их возможности? Компания Toyota выпустила автомобиль специально для городских водителей-одиночек. Это ультракомпактный трехколесный электромобиль, который может при езде по дорогам протискиваться даже в самые малые щели между другими машинами, что позволяет ему куда быстрее преодолевать пробки.

— Я сильно сомневаюсь, что в Москве это получит массовое распространение, — считает Григорий Мельник. — Да, мы нередко ездим на машинах одни. Хотя, по статистике, среднее число людей в московском автомобиле все-таки 1,6. Но есть два крайне важных нюанса. Автомобиль в Москве не только и не столько средство передвижения, но и социальный маркер. Многие ездят на нем не потому, что так удобно — в Москве это как раз неудобно, а чтобы продемонстрировать свой социальный статус. Маленький одноместный авто гипотетически может быть у нас тонким писком моды, но широкого распространения не получит. Наш потребитель скорее купит джип — для престижа. Второй нюанс: большинство москвичей живет на два дома — есть квартира, и есть дача. Поэтому еще много лет будут востребованы автомобили, на которых можно возить инструменты, рассаду, урожай и прочие атрибуты дачного образа жизни.

Еще одно ноу-хау — система автобусных пассажирских перевозок. Сейчас, как известно, городские автобусы ходят по заранее определенным маршрутам, а в будущем они могут стать более похожими на такси. В качестве примера можно привести транспортную систему Navia, которая запущена в Сингапуре.

Она основана на использовании одноименных компактных электробусов. Они вмещают максимум восемь человек, следовательно, их можно использовать при поездках в нужную точку малых компаний людей, для совместных прогулок или корпоративных выездов.

— Это вполне работающая история, но исключительно для рекреационных целей. Если подобные автобусы появятся в наших лесопарках, я не удивлюсь, — считает Григорий Мельник. — Дело в том, что маршрутным транспортным средством они быть не могут по определению. Москве как мегаполису необходимы большие автобусы, подвозящие пассажиров к метро. А такие «маршрутки без водителя» — это скорее для развлечения.

Идея, которая уже широко реализована во всем мире, — электромобили. Их главный плюс — не дают выхлопов. К тому же они более тихие. В Москве уже есть станции для их подзарядки, но счет самих электромобилей пока идет на десятки.

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, уточняет:

— Ситуация неудивительна. Пока электромобиль стоит как минимум 6–7 миллионов рублей, трудно предположить, что он вытеснит личный транспорт, работающий на углеводородах, — пояснил эксперт.

Григорий Мельник уточняет:

— Дело не только и не столько в цене, сколько в государственной политике. Во многих городах Европы, например, налог на электромобили значительно ниже, чем на автомобили обычные. Плюс они могут бесплатно парковаться. В общем, если власти предусмотрят ряд стимулов, доля электромобилей вырастет.

Во многих странах мира уже начали курсировать беспилотные автомобили. В Москве их тоже тестировали, и реальное применение — вопрос ближайшего будущего.

— Беспилотные автомобили, вне сомнения, на дорогах появятся. И плюсов в них точно много, — считает Григорий Мельник. — Главный, пожалуй, в том, что они позволяют экономить все дорожающее время. Ты сел в беспилотный автомобиль и можешь не следить за дорогой, а заниматься своими делами. К тому же в беспилотниках исключен человеческий фактор и, следовательно, вероятность автоаварий.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, будущее самих автомобилей в мегаполисах под большим вопросом.

— Одна из главных тенденций развития городов — их уплотнение. Города растут ввысь, людей в них живет все больше, шины тут просто физически не помещаются, — рассказывает Мельник. — Ведь одному автомобилю нужно иметь место дом с домом и рядом с офисом. Плюс иметь место на дороге. Все вместе это 40–50 кв. метров. Если учесть, что средняя обеспеченность москвичей жильем — 19 кв. метров, а наше офисное пространство еще меньше, то получается, что машина сейчас занимает больше места, чем человек! Рано или поздно подобная ситуация закончится. Сама логика развития города вытесняет из него автомобиль. Во всяком случае — личный. Рано или поздно машины станут малодоступной роскошью.

Столица также решила развивать сеть канатных дорог. Ее презентация состоялась на прошедшем в парке «Зарядье» Урбанфоруме. Напомним, одна канатка уже ездит над Москвой-рекой — между Воробьевыми горами и Лужнецкой набережной. Следующий этап — дорога над Химкинским водохранилищем: между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Еще одна трасса строится на ВДНХ. Также канатки планируют построить от станции метро «Алма-Атинская» до района Капотня, от улицы Липецкой до метро «Орехово».

— То, что сейчас строится или построено в Москве, — это для туристов, — пояснил Григорий Мельник. — А вот канатные дороги как транспортный проект — пока под вопросом. Чисто гипотетически они необходимо. Во-первых, не занимают дефицитное место на земле. Во-вторых, бесшумны, в-третьих — соединяют между собой объекты, которые на земле соединить проблематично. В общем, посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Принципиальный момент — цена проезда. Если она будет, как на канатной дороге в «Лужниках» — 200 рублей в одну сторону, то перспектив, как у общественного транспорта, у нее крайне мало. А вот если будет можно расплатиться «Тройкой» по городскому тарифу, то это скорее неплохой вариант.

А вот с речными маршрутками ситуация более определенная. Уже в 2021 году в Москве появится регулярный речной транспорт. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

—Первый маршрут будет проходить от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Он свяжет «Деловой центр» с городскими парками, — пояснил Ликсутов.

Как предполагается, каждое судно будет отчаливать в свое время и приходить обратно ровно по расписанию. Интервал движения — шесть минут. Длина маршрута — 10 километров.

Движение речных трамваев не прекратится и зимой. Вода на их пути не успеет схватиться толстым слоем льда. А если такое и случится, по маршруту с утра будут пускать ледокол.

— Тарифы будут действовать городские, — добавил Ликсутов. — Но сколько именно будет стоить проезд, говорить пока рано. В европейских городах эта практика давно уже есть. Вот и мы попробуем. Вместимость судна — 100 человек.

ИНТЕРЕСНО

Холдинг «Вертолеты России» заявил о планах запуска вертолетного такси в Москве и Подмосковье после 2025 года. Предполагается три вида перевозок. Первый — это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, он будет занимать в среднем 15 минут. Второй — это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий — из города в область.

РЕПЛИКА

Мегаполис ездит по рельсам

Юрий Аралов, член общественного объединения «Город и транспорт»

— Глобальной транспортной революции в ближайшие десятилетия я бы не ждал. Как показывает практика, новые системы передвижения по городу — например, монорельс или канатная дорога, да, появляются, но по-прежнему имеют довольно узкую сферу применения. В Москве к тому же монорельс приносит более миллиарда рублей убытков в год, и уже принято решение заменить его трамваем. В других странах, как и в Москве, монорельс это скорее экзотика. Он нужен, чтобы развозить гостей по территории выставок или пассажиров из аэропортов.

Говоря о «канатках», многие кивают на дорогу между Нижним Новгородом и городом Бор. Да, это серьезный транспортный проект, но его появление вызвано лишь тем, что в этом месте просто нет моста через реку. Появится мост — «канатка» станет таким же аттракционом для туристов, как в Москве, на Воробьевых горах.

Если говорить о чем-то реальном, то будущее — за рельсовым транспортом. И подземным (метро) и наземным — комфортные электрички между Москвой и областью, скоростные и обычные трамваи.

Главное достоинство этого транспорта — он не стоит в пробках. Второй большой плюс — не делает выбросов, что для Москвы крайне важно.

По этой же причине, кстати, город будет делать ставку на электробусы. Сейчас большинство из тех, что уже есть в Москве, имеют дизельные двигатели, которые включаются на морозе — если заряда аккумулятора не хватает для поддержания комфортной температуры в салоне. Дизель — это очень плохой, самый грязный выхлоп. Но есть и хорошая новость — производители электробусов нашли новое технологическое решение и от дизеля намерены отказаться. Москве, кстати, имеет смысл использовать и электробусы с динамической подзарядкой — как в Крыму и Санкт-Петербурге. Это удобно: часть пути транспорт проходит именно как электробус, а часть — как троллейбус, цепляясь «рогами» к контактной сети, чтобы подзарядиться.

Тенденция развития транспорта в Европе — переход на рельсы и электричество. Хотя бы потому, что он более экологичный и, как правило, более быстрый. Москва, я уверен, тоже начнет постепенно отказываться от автобусов. Это технология ХХ века, а мы живем уже в ХХI, который диктует более высокие требования. Тот же скоростной трамвай, я считаю, будет вполне удобен для Новой Москвы. Он намного дешевле метро, а проходная способность очень высока. К тому же в Новой Москве достаточно места, чтобы этот вид транспорта развивался. Хотя, разумеется, и метро тоже необходимо. Ну, разумеется, в ближайшем будущем будут развиваться МЦД — Московские центральные диаметры. Они надежно свяжут Москву и область.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новые транспортные системы изобретают во всем мире. В Лондоне, например, решили построить огромную сеть велосипедных эстакад с названием SkyCycle, которая покроет практически весь город, соединив по принципу магистральных автострад окраины британской столицы между собой и с центром города. Всего планируется построить 220 километров подобных велосипедных дорог, часть из которых будет крытой и, следовательно, всепогодной.

— Что-то похожее в свое время предлагалось в Москве. Этот проект называли велополитен, — рассказывает президент Российского велотранспортного союза Игорь Налимов. — Идея интересная, она бы способствовала развитию велосипеда не как средства для прогулок, а именно как транспорта.

SkyTran — еще один проект, подразумевающий создание персонального городского железнодорожного транспорта. Технологию разработала израильская компания Israel Aerospace Industries. Система работает про принципу магнитной левитации: вагоны будут «притягиваться» к рельсам наверху. При этом сами вагончики будут совершенно небольшими, они рассчитаны на перевозку двух-четырех человек. Капсулы будут курсировать в среднем каждые 30 секунд. Пассажиры смогут вызывать их при помощи SMS или через специальное приложение в смартфоне. Средняя скорость движения — 70 километров в час, но на специальных скоростных участках вагончики смогут разгоняться до 250 км/ч.

Читайте также: Как Москва-река превратилась в главную водную артерию столицы

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Столичных подростков научат противостоять манипуляциям и травле
20:3913 августа 2019
Дети
Сотрудника генконсульства Украины выслали из России
20:2713 августа 2019
Внешняя политика
Автомобилист накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки в столице
20:1813 августа 2019
Город
Товары для школьников будут продавать в московском метро
19:5113 августа 2019
Город
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Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
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Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

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Замки на ЗАГСах покрыты паутиной

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Ностальгия по России. Доктора здесь бессильны...

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Как победить в битве за колбасу

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