Зафиксировано рекордное число желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму

Специальные тренинги для участников обучения будут идти две недели. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Москвы.

Ранее все кандидаты в общественные наблюдатели прошли отбор. Наблюдателям предстоит обеспечить контроль за ходом голосования и подсчетом результатов. Кроме того, они будут контролировать и работу участков, где пройдет экспериментальное электронное голосование.

Кстати, в этом году поступило рекордное число заявок в «Корпус общественных наблюдателей».

— Почти 6,3 тысячи жителей столицы подали заявки в корпус, — отмечает руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков. — Больше половины из них уже участвовали в наблюдении за выборами ранее. 57 процентов подавших заявки — это горожане от 18 до 30 лет. По нашим подсчетам, средний возраст общественного наблюдателя составит 28 лет.

Есть и рекордсмены. Так, в этом году самым старшим участником корпуса будет житель столицы Владимир Кожаров 1935 года рождения.

Среди новичков очень много студентов. Одна из них — студентка столичного вуза Валерия Шитова.

— Безумно волнительно, но в то же время я понимаю, зачем это делаю, — говорит Валерия. — Дело в том, что я сейчас учусь в университете по специальности «государственное и муниципальное управление». И для меня участие в выборах и опыт наблюдателя — важный этап, который относится к будущей профессии. Хочу посмотреть, как все происходит изнутри. Нельзя оставаться в стороне в столь важный для нашего города день.

Девушка рассказывает, что раньше ходила на выборы только с родителями. Хотя и следила за процессом внимательно, тем не менее официальный статус наблюдателя получает впервые в этом году.

Присоединиться девушка позвала и свою подругу Карину Зопунян.

— Как только узнала, что можно стать общественным наблюдателем, сразу подала заявку, — говорит Карина. — Ничего сложного — просто заполнила бланк на сайте. Сложности начнутся теперь. Мне предстоит изучить необходимые материалы, а их немало, чтобы подготовиться к Единому дню голосования. Здорово, что среди наблюдателей и молодежь, и люди старшего поколения.

Предполагается, что обучение будет проходить на протяжении трех недель. За это время общественные наблюдатели пройдут теоретический и практический курсы.

— Такой длительный срок для обучения мы установили, потому что будет несколько потоков по два курса в день. Планируем обучить свыше четырех тысяч человек, чтобы закрыть 100 процентов избирательных участков на день голосования, — говорит Спиваков.

В первый день обучения каждому пришедшему вручили книжку-памятку.

— Все мы хотим жить в самом лучшем городе. Для этого каждый из вас решил стать общественным наблюдателем на выборах. План подготовки обучения разработали специалисты с большим опытом, — подчеркивает заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Общественной палаты города Москвы Ольга Кириллова.

По ее словам, большой вклад в составление памятки внесли педагоги Московского государственного института управления.

— Спасибо представителям аппарата московской Общественной палаты. Благодаря им была разработана брошюра, в которой есть ответы на многие вопросы, — подчеркивает Ольга Кириллова.

Один из тематических разделов издания занимают тесты, с помощью которых можно проверить свои знания.

Выборы пройдут 8 сентября на 3616 избирательных участках столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»:

— В ходе тренингов наблюдателям продемонстрируют примеры, взятые из практики проведения выборов в разных регионах страны. Вся программа обучения составлена таким образом, чтобы люди могли в полной мере понимать, как они будут действовать в той или иной ситуации. Главное правило — не нужно конфликтовать. Также общественным наблюдателям расскажут, как они будут взаимодействовать с избирательной комиссией и другими коллегами. Среди наблюдателей есть как опытные, так и новички. И это потрясающе. Люди активно высказывают свою гражданскую позицию.

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