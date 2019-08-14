Домику Петра I в музее-усадьбе «Коломенское» вернут исторический облик
Домику Петра I в музее-усадьбе «Коломенское» вернут исторический облик.
По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, здание построено из рубленых бревен с двускатной тесаной крышей. Специалисты отремонтируют кровлю дома. Данный памятник архитектуры является единственным в столице мемориальным музеем, посвященным Петру I.
Специалисты проведут специальные исследования и изучат инженерно-технические особенности объекта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В этом доме Петр I жил два с половиной месяца летом 1702 года, когда строили Новодвинскую крепость недалеко от Архангельска. В 1877 году здание перенесли в центр Архангельска для лучшего сохранения, а в 1930 году дом разобрали и перевезли в Москву, при этом восстановив интерьер того времени, когда в нем жил Петр Великий.
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