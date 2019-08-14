Научить молодежь сознательности

Но, к сожалению, согласованные митинги пытаются подменить незаконными выступлениями. Вместо организованных акций протеста в городе проходят несанкционированные митинги. Большинство их участников — молодежь, школьники и студенты. Не все понимают, зачем и против чего они выступают.

— Детям и подросткам свойственно протестовать и возмущаться, — отмечает ректор Московской финансово-юридической академии Алексей Забелин. — Они выплескивают свою энергию на незаконных акциях. Поэтому нужно предложить молодежи альтернативный способ выражения своей позиции — созидательный, а не разрушительный. Например, пойти на субботник, привести в порядок свой двор, высадить цветы и кустарники. Это гораздо полезнее.

По его словам, студенты МФЮА также обладают активной жизненной позицией, но выражают ее не на митингах. Они заняты благотворительностью, присматривают за детьми из детских домов, помогают старшему поколению, участвуют в КВН, ходят на субботники. И им не нужно протестовать, чтобы что-то изменить.

— Если молодежь не видит иного выхода, то можно идти на митинги. Но только на согласованные. Есть разрешенные формы участия в митингах, а есть незаконные. И последние носят отнюдь не позитивный характер, — говорит Забелин.

Его позицию разделяет телеведущий Артур Цветков. По его словам, лидеров оппозиции, зовущих молодежь на акции протеста, нужно привлекать к ответственности.

— Ни один здравомыслящий человек не станет детей вовлекать во взрослые игры. Это самая дешевая манипуляция. Молодые сегодня не сформированы как личности, они не понимают, зачем и для чего выступают, — уверен он.

Кроме того, у нынешней молодежи нет лидеров мнений, за которыми они бы пошли, к чьим словам бы прислушались. И оппозиционеры этим пользуются, считает Цветков.

— К сожалению, сегодня массмедиа не занимаются молодежью. Они гонятся за рублем. И пока это будет продолжаться, мы будем терять молодежь, — отмечает он.

Лидеры оппозиции — настоящие циники, использующие простых людей в своих целях.

— Мне кажется, есть какой-то «продюсерский центр» или несколько штабов, где абсолютно циничные люди рассчитывают, как, когда и куда можно направить энергию протеста молодняка. Им не нужна ни Москва, ни страна, ни люди. Их цель — не повышение уровня жизни людей в Москве, а власть, — говорит художественный руководитель Театра поэтов Владислав Маленко.

Он уверен: молодым хочется почувствовать себя героями.

— Никто не говорит, что проблем нет. Но решать их надо иначе. Подло использовать молодежь, которой и правда хочется любить свой город и что-то изменить, — подчеркивает поэт.

В то же время, по мнению заслуженного тренера России, спортивного комментатора Владимира Гомельского, если молодежь идет на митинги, это не значит, что она плохая.

Но хотя молодым и кажется, что они знают, против чего протестуют, это не так.

— Желание прийти к власти нормально, за это нельзя осуждать. Но что будет, если лидеры оппозиций, не дай Бог, придут к власти? Ведь они не объяснили народу, что будет потом, что изменится, если они станут депутатами Мосгордумы. Логики в их действиях я не вижу, — подчеркивает Гомельский.

По его мнению, любой протест, любое несогласие необходимо выражать в рамках закона. У каждого человека должна быть возможность высказаться. И правоохранительные органы, пресекающие всевозможные незаконные протесты, действовали правильно, считает он.

По словам заместителя председателя комиссии по делам молодежи и спорту Общественной палаты Москвы, председателя совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Тарбаева, несанкционированные митинги — площадка для провокаций, а не для высказывания своей позиции.

— Именно там делаются все эти «жареные» фото и видео, которые потом выкладывают в Интернете. На самом деле сейчас война идет не на улице, а в Сети. Кому какое дело, что было в действительности — важно сделать «горячий» кадр, — отмечает он.

Оппозиция, поясняет Тарбаев, пользуется тем, что протестующие не знают о каких-то «прорехах» в столичном законодательстве, и трактует их в свою пользу.

— Нужна разъяснительная работа в вузах и школах. Родители тоже не должны оставаться в стороне. И тогда, возможно, у молодежи исчезнет желание идти на незаконные протесты, — резюмирует Тарбаев.

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