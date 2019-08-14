Александр Овечкин открыл баскетбольную площадку в Москве

Ее особенность в том, что здесь все сделано по стандартам Международной федерации баскетбола. Размеры игрового поля — 15 на 28 метров, покрытие на площадке двухслойное: нижний слой — резина, верхний — каучук.

А еще разметка поля, которая для удобства игроков обозначена разными цветами: штрафная зона и центральный круг — оранжевые; зона трехочкового броска — красная; остальное поле синего цвета.

Главная «фишка» новенькой спортзоны — металлические баскетбольные щиты с амортизирующими кольцами.

Это не просто элегантное сооружение — звук от попадания мяча в дужку кольца и прохода мяча через сетку погружает в атмосферу лучших баскетбольных стадионов мира.

14 августа в Северное Медведково на открытие площадки приехали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, префект Северо-Восточного округа столицы Алексей Беляев, суперзвезда российского и мирового хоккея, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин и целая плеяда известных российских баскетболистов: Владимир Дячок, Виталий Фридзон, Сергей Карасев и Никита Моргунов, а также представители фонда «Кириленко — детям», возглавляет который не менее известный баскетболист в прошлом, а ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Как шутили собравшиеся, такое количество знаменитых спортсменов на один квадратный метр можно увидеть разве что в «Лужниках» во время какого-нибудь чемпионата мира.

— Мы намеренно устанавливаем на наших дворовых площадках профессиональное оборудование. Спорт высоких достижений рождается именно здесь, во дворах. Дети и подростки чувствуют свою причастность к большому спорту и увереннее делают первые шаги к воплощению своей мечты, — отметил на церемонии открытия префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев.

Теперь почувствовать себя хотя бы отчасти легендарным баскетболистом Майклом Джорданом сможет каждый, кто выйдет на площадку с баскетбольным мячом.

Хоккеист Александр Овечкин во время торжественной церемонии перерезал символическую красную ленту и воспользовался случаем — пару раз забросил мяч в кольцо. Успешно.

— Очень приятно находиться на открытии такой профессиональной площадки. Хочется пожелать, чтобы они появлялись в каждом дворе. Больше баскетбола, больше моего любимого хоккея, больше спорта! — отметил Овечкин.

Кстати, новая площадка вошла в состав сквера «Северная Медведица», который разбили на месте пустыря, образовавшегося после сноса пятиэтажки. Площадка стала частью комфортного пространства для отдыха. Здесь, кроме всего прочего, обустроили детские площадки и небольшой скейт-парк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, депутат Мосгордумы:

— Особенность этой площадки — в ее оборудовании. Таких колец, например, нет нигде в Москве. Еще на ней можно играть в любую погоду. Для Москвы это очень актуально. Задача города — сделать так, чтобы таких объектов было как можно больше. Мы всегда советуемся с москвичами и любое предложение рассмотрим с удовольствием.

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