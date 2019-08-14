Жители Южного Бутова отметили Медовый, Яблочный и Ореховый Спас росписью по стеклу и вышивкой лентами

Праздник «Три Спаса» собрал жителей района, среди которых было много активных участников программы «Московское долголетие», в ландшафтном парке «Южное Бутово». Некогда похожий на пустырь, парк спального района в последние годы изменился до неузнаваемости, превратившись в полноценное цивилизованное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом — с дорожками, беседками, арками, множеством лавочек, спортивными и детскими площадками. Поэтому неудивительно, что мероприятия решили провести именно здесь.

— Поздравляем жителей с исконно русскими праздниками сезона лета–осени и хотим наградить всех активных участников проекта «Московское долголетие», — обратилась к присутствующим начальник Управления социальной защиты населения Юго-Западного административного округа Москвы Светлана Титова.

Всех посетителей парка ждало угощение: вафли в меду в честь Медового Спаса, яблоки с вареньем и пастилой, россыпь различных сортов орехов в честь Яблочного и Орехового Спасов, которые наступят 19 и 29 августа.

Сотрудники досугового центра района Южное Бутово не просто угощали пришедших, а еще и рассказывали о традициях трех Спасов.

— По традиции 14 августа начинается Медовый Спас, когда спеет мед нового сбора. Согласно народной традиции в этот день можно взламывать полные ульи и не бояться, что пчелы будут вести себя агрессивно, — рассказала Светлана Холодникова, начальник отдела досуга ТЦСО «Южное Бутово». — Этот праздник называется еще Спас на воде, так как после 14 августа не рекомендовалось купаться, вода становилась холодной. В христианской традиции в этот день совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Пора Яблочного Спаса, 19 августа, приходится в праздник Преображения Господня.

По словам Светланы, Яблочный Спас — самый часто упоминаемый праздник в русской литературе: ему посвящены «Антоновские яблоки» Ивана Бунина, «Яблочный Спас» Ивана Шмелева, писали о нем Толстой, Достоевский, Чехов.

— Третий Спас наступает 29 августа. Его называют Ореховый, или Хлебный Спас, или Спас на холстах (в честь Спаса Нерукотворного). Этот праздник знаменовал собой жатву, сбор орехов и в целом урожая к празднику Успения, — добавила Светлана Холодникова.

В праздничный день для всех посетителей парка сотрудники центра социального обслуживания «Южное Бутово» провели мастер-классы.

Участники расписывали по стеклу узоры «яблочки медовые», вышивали шелковыми лентами, вязали букеты из конфет, изготовили поделку из квилинга «пчелка золотая», рисовали натюрморты и пейзажи… Веселее всего было в зоне активного отдыха, где пенсионеры зажигали под зумбу и латину, тянулись в асанах йоги и делали упражнения на растяжку.

— Врачи, конечно, запрещают давать нагрузку на суставы, так как у меня артроз, — улыбнулась 67-летняя Нина Стрекалова, лихо отплясывая зумбу. — Но приходишь на занятие и забываешь обо всем.

Нина Ивановна ходит еще и на аквааэробику. И хотела бы посещать секцию скандинавской ходьбы и компьютерные курсы, но времени уже не остается: расписание и так забито под завязку. Раньше все лето активная жительница пропадала на даче, а теперь проводит время на зумбе и в бассейне.

Жительница района Ольга Нестеренко рассказала «ВМ», что благодаря проекту «Московское долголетие» осуществила давнюю мечту — научилась танцевать.

После танцев все желающие могли присоединиться к зрителям и посмотреть концерт артистов окружных центров культуры и досуга. Песни и пляски продолжались до самого вечера.

Праздник стал поводом не только повеселиться, но и обратиться за поддержкой: сотрудники городской службы психологической помощи проводили консультации.

ИСТОРИЯ

Медовый Спас возник в Константинополе в IX веке нашей эры. В этот день по городским улицам с молитвами носили крест, чтобы отвадить эпидемии болезней, часто начинающиеся в августе.

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