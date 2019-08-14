Эксперт перечислил страны, которые смогут заменить туристам Грузию

Российские туроператоры все чаще стали предлагать россиянам вместо Грузии отправиться в другие страны. Однако количество туристов, которые стремятся попробовать традиционную кухню и отдохнуть на привычных курортах, не уменьшается. «Вечерняя Москва» решила выяснить, куда можно отправиться вместо Грузии и потратить при этом немного денег.

Как уверен первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин, «заменить» Грузию невозможно. Это уникальная страна со своими культурными особенностями. Тем не менее в качестве альтернативы россияне могут рассмотреть Азербайджан и Армению.

— Сейчас есть даже комплексные туры «Азербайджан — Грузия». Сделан явный рывок: поток туристов вырос где-то на 20 процентов. Я и сам там неоднократно бывал, могу сказать, что отдых обеспечат очень достойный — как гастрономический, так и этнокультурный. Азербайджан — место очень интересное, — отметил Юрий Борзыкин.

Армения тоже весьма привлекательна. Там ценовой сегмент пониже, стоимость различных туристических услуг несколько лет держится на одном уровне. Более того, из Еревана можно без особых проблем попасть в Грузию.

Также можно рассмотреть Абхазию и Южную Осетию. Первая уже принимает порядка миллиона российских туристов в год. Если ехать туда, то это будет в основном пляжный отдых, хотя есть и много достопримечательностей.

— Не стоит забывать и про колорит черноморского побережья. Кавказские аулы, грузинская кухня. В полной мере Грузию это не заменит, однако ощутить дух можно вполне. Тем более что не надо специально эти места искать: крупные туроператоры продают соответствующие путевки, — сказал Юрий Борзыкин. — Достаточно заказать комплексную поездку с посещением сырной фермы, пчелохозяйств и других организованных производств. Тем более выйдет на 20 процентов дешевле.

С точки зрения туроператоров, потерю Грузии мало кто заметил, так как вариантов замены остается очень много. Например, Турция, которая предлагает значительно более высокое качество по заметно более низкой цене. Стоит помнить, что в Грузии заметно не хватает гостиниц. Кипр тоже стоит иметь в виду, так как там хоть и есть въездная виза, но ее можно получить бесплатно, заполнив онлайн-форму.

— Но если вы все же собрались в Армению или Азербайджан, то лучшим временем будет сентябрь-октябрь. Нагрузка на туроператоров меньше, а также значительно дешевле авиаперелет. Меньше будет стоить и размещение в гостиницах: выиграть можно от 10 до 15 процентов. Кроме того, в Азербайджане можно к тому времени попасть на хорошие горнолыжные курорты, — заключил Юрий Борзыкин.

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