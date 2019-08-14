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Транспорт

Пассажиры метрополитена смогут насладиться полотнами импрессионистов

Геннадий Окороков
• 22:03 • 14 августа 2019
В электродепо «Красная Пресня» Наталья Кочубей стала одной из первых, кто оценил оформление нового тематического поезда
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В электродепо «Красная Пресня» Наталья Кочубей стала одной из первых, кто оценил оформление нового тематического поезда
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»
14 августа на Кольцевую линию столичного метрополитена вышел очередной тематический поезд Пушкинского музея, посвященный выставке «Щукин. Биография коллекции».

Цель проекта — поддержать выставку, которую можно посетить до 15 сентября, и рассказать пассажирам метро об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма.

Выставка составлена на основе коллекции Сергея Щукина, который вошел в историю как коллекционер радикальной живописи, собравший произведения, без которых уже невозможно представить историю искусства ХХ века.

Новый тематический состав будет перевозить до 15 тысяч пассажиров в день, погружая их в атмосферу произведений европейских импрессионистов, что само по себе является отличным примером того, как искусство интегрируется в повседневную жизнь, становится ее частью.

— Это очень хорошая идея, и она позволит узнать не только о творчестве художников, но и о московских коллекционерах искусства, среди которых видное место занимали братья Щукины. Поезд получился очень светлым, и мы надеемся погрузить пассажиров в атмосферу любви коллекционера к художникам, — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Дизайнерское решение оформления было выбрано достаточно оригинальное.

Фоном для картин художников стал рисунок тканей, которые выпускались на текстильной мануфактуре, принадлежавшей братьям Щукиным. Яркие краски импрессионистов органично сочетаются с текстурой русских ситцев.

Каждый из вагонов поезда представляет собой отдельный выставочный зал, посвященный одному из художников. Так, в вагоне, посвященном Клоду Моне, людей встречают репродукции полотен «Завтрак на траве» и «Скалы в Бель-Иль».

Справочно сообщается, что в доме Щукина гостей потрясали полотна импрессионистов, о которых в России почти никто не слышал, а работ их не видел. Коллекция Клода Моне как раз началась с приобретения картины «Скалы в Бель-Иль».

Первые пассажиры вошли в новый поезд, который отправился в первый рейс на станции метро «Белорусская».

— Хочется, чтобы поездов, украшенных произведениями искусства, было как можно больше, поскольку очень приятно ехать, когда вокруг тебя настоящая картинная галерея, — отметил житель столицы Иван Крепишин, один из первых пассажиров нового поезда. Люди заходили и удивленно оглядывали стены вагонов. Каждый тематический состав становится событием. Многие делают селфи на фоне полотен мастеров.

Напомним, что выставка «Щукин. Биография коллекции», открывшаяся в ГМИИ имени А.С. Пушкина, будет работать до 15 сентября.

На выставке представлена одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающая важнейшие художественные течения конца XIX — начала ХХ века. В экспозицию вошли знаковые произведения Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога и других мастеров. На выставке воссоединится коллекция, разделенная в 1948 году между московским и петербургским музеями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Метрополитен Москвы уже давно нечто большее, чем транспорт. Это место, где чему-то учатся, узнают что-то новое и интересное из совершенно разных областей. Здесь родилась отличная традиция — запускать тематические поезда. Состав, посвященный выставке «Щукин. Биография коллекции», которая открылась в Пушкинском музее, стал уже четырнадцатым тематическим поездом, которые ходят сегодня по разным линиям метрополитена. В среднем пассажирами каждого тематического поезда становятся около трех миллионов пассажиров столичного метрополитена.  

Читайте также: Управлять «Москвой». Чем старые метропоезда отличаются от новых

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