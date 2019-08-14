Выставка о подвиге девушек-снайперов открылась в Музее Победы
В Музее Победы в субботу, 14 августа, стартовала новая выставка о снайперах-москвичках Наталье Ковшовой и Марии Поливановой.
Посетители экспозиции увидят 15 раритетов. Например, письмо матери Наташи Ковшовой, написанное Никанору Захватаеву, начальнику штаба 1-й Ударной армии. Они впервые выставлены для широкой публики.
Девушки сражались в 1942 году на территории Новгородской области. 14 августа они вступили в неравный бой с врагом. Раненые, расстреляв весь запас патронов, Наталья и Мария взорвали себя гранатами вместе с окружившими их немецкими солдатами. В 1943 году за мужество и героизм девушкам посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Также среди экспонатов выставки — первая почтовая марка, посвященная подвигу Натальи Ковшовой и Марии Поливановой, и выпуск газеты «Красный воин» от 23 октября 1941 года, в котором была опубликована клятва девушек с обещанием стойко сражаться за Родину, снимки москвичек и образцы снаряжения советских снайперов.
Выставка о девушках-снайперах будет работать до конца августа 2019 года, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
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