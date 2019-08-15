Известный блогер Ида Галич подтвердила свою беременность

Популярный блогер Ида Галич обрадовала своих поклонников хорошей новостью: скоро она впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ. Сообщалось, что фанаты видели Иду Галич в столичном перинатальном центре. Блогер решила перестать скрывать эту информацию.

— Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие, но конспиратор из меня так себе! — написала Ида Галич на своей странице в Instagram.

Она также опубликовала видео, где с округлившимся животом исполнила танец под хит Светланы Лободы «Суперзвезда».

Ида Галич стала популярной в Сети благодаря своим юмористическим видеосюжетам, которые размещала в блоге. Ее творчество, посвященное женским проблемам и отношениям между мужчинами и женщинами, полюбилось публике. Позже она стала ведущей рубрики «Звездные флюиды» и запела, но исполняет она только юмористические песни и без фонограммы.

В прошлом году блогер вышла замуж за своего возлюбленного Алана.

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