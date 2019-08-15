Гражданам Евросоюза окажут помощь в организации туров на полуостров Крым
В Словакии заработает фирма, которая будет организовывать туры в Крым для граждан Евросоюза, сообщил словацкий депутат Петер Марчек.
Он отметил, что словаки и остальные европейцы могут, конечно, поехать на полуостров самостоятельно, но их пугают организационные трудности и необходимость решать ряд вопросов. Данный же проект позволит облегчить эту задачу.
Над реализацией проекта работает группа опытных специалистов, так как из-за введенных антироссийских санкций в 2014 году необходимо учесть все юридические тонкости.
— С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство, — заявил Петер Марчекон в интервью изданию «Известия».
В Крыму эту идею оценили и подчеркнули, что она повысит интерес к региону.
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