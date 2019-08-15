Портрет Билла Клинтона в туфлях и платье нашли в особняке финансиста
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации девушек-подростков, обнаружили портрет экс-президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях.
На картине бывший глава страны позирует в Овальном кабинете в Белом доме в платье, которое похоже на наряд Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Билл Клинтон на портрете улыбается и показывает пальцем на зрителя, сообщает издание Daily Mail.
This is a painting of Bill Clinton wearing Monica Lewinsky’s blue dress in the Oval Office.— 34 (@TomatoFace34) 14 августа 2019 г.
This painting hangs in Epstein’s NYC mansion. pic.twitter.com/pZY8MFPXfp
Джеффри Эпштейна обвиняли в соблазнении и вовлечении в занятие проституцией десятков несовершеннолетних девушек. Свою вину он не признал, наказание предусматривает до 40 лет тюрьмы. Финансист покончил с собой в тюрьме, пока охранники спали.
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