Портрет Билла Клинтона в туфлях и платье нашли в особняке финансиста

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации девушек-подростков, обнаружили портрет экс-президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях.

На картине бывший глава страны позирует в Овальном кабинете в Белом доме в платье, которое похоже на наряд Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Билл Клинтон на портрете улыбается и показывает пальцем на зрителя, сообщает издание Daily Mail.

This is a painting of Bill Clinton wearing Monica Lewinsky’s blue dress in the Oval Office.



This painting hangs in Epstein’s NYC mansion. pic.twitter.com/pZY8MFPXfp