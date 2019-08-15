Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна

Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.

— Зарегистрировано больных (синдром Дауна): Российская Федерация — 18 757, на 100 тысяч населения — 12,8, — написано в сборнике.

В 2013 году таких больных было 13,7 тысячи, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6, говорится в сборнике Минздрава.

По данным документа, больше всего пациентов с синдромом Дауна живет в Ингушетии, Костромской области и на Алтае, меньше всего — в Пензенской и Челябинской областях и Приморском крае, передает РИА Новости.

Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский медик Джон Лэнгдон Даун. Почти через 100 лет, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение данного синдрома.

Синдром Дауна — заболевание, которое появляется в результате генетической аномалии, при которой в организме человека возникает дополнительная хромосома. Он распространен во всем мире и не зависит от качества жизни и состояния здоровья родителей. Причины возникновения данной болезни до конца не изучены. Одним из выявленных факторов, увеличивающих риск развития аномалии, является возраст матери — чаще всего дети с синдромом Дауна рождаются у женщин старше 35 лет.

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