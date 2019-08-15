Мобильное приложение для оформления ДТП появится осенью
Российский союз автостраховщиков (РСА) осенью запустит мобильное приложение для оформления ДТП по европротоколу в электронном виде, сообщил президент союза Игорь Юргенс.
— Каждый автовладелец, который его скачает, сможет ввести в него данные о нескольких своих полисах — это, как правило, полисы по автомобилям, которыми пользуются члены семьи. Также у него будет возможность воспользоваться европротоколом, потратив на оформление ДТП, если оно случится, не более 15 минут, — отметил Игорь Юргенс.
Приложение позволит отправлять электронное извещение об аварии по европротоколу в четырех пилотных регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает РИА Новости.
Чтобы зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие через мобильное приложение, необходимо выполнение условий европротокола: количество участников аварии должно быть не больше двух, оба участника должны иметь полисы ОСАГО, не должно быть вреда жизни или здоровью, или иному имуществу, кроме самих машин.
Читайте также: Тестирование системы выявления автомобилей без ОСАГО начали в Москве