Росстат: пять несовершеннолетних девушек родили в 2018 году пятого ребенка

В 2018 году в России пять 17-летних девушек родили детей, которые стали для них пятыми по счету, сообщается в тематическом отчете Росстата.

По данным Росстата, в 2018 году четыре 12-летних девочки стали мамами, 13-летние подростки родили 34 ребенка, а 190 девушек в возрасте 14 лет родили первого малыша и еще четыре в этом возрасте уже второго.

Подростки в возрасте 15 лет родили 919 детей, из них 22 — уже по второму, в возрасте 16-ти лет девушки родили 2 925 малышей, 165 из них стали вторыми, девять — третьими и еще два ребенка — четвертыми.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский пояснил, что в некоторых российских регионах такое явление считается нормальным.

— У нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж (в таком возрасте), иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи, — отметил эксперт корреспонденту РИА Новости.

Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. За совершения полового акта человеком, который достиг 18 лет, с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, наступает уголовная ответственность.

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