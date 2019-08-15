Алана Мамаева выложила фото из поездки к супругу в тюрьму
Жена футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в соцсети снимок на фоне колючей проволоки. Ее поклонники сделали вывод, что она навещала супруга.
Правда, фото вызвало много вопросов у подписчиков. Алана на нем радостно позирует, всем своим видом показывая прекрасное настроение, что, учитывая ситуацию, является неуместным.
«Муж в тюрьме, жена селфи пилит», — написал фолловер.
«Смех сквозь слезы», — прокомментировала подписчица в Instagram.
Ранее СМИ сообщали, что Алана Мамаева подала было на развод с супругом. Но потом пара помирилась, супруга все-таки не оставила футболиста в трудный период жизни.
Напомним, что в настоящее время ее муж отбывает наказание в колонии общего режима на территории Белгородской области.
В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей устроили две драки в центре столицы. Суд признал их виновными. Кокорина приговорили к полутора годам колонии, месяцем меньше будет отбывать наказание Мамаев.
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