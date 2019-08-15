Минкультуры Франции сообщило об угрозе обрушения Нотр-Дама
Собор Парижской Богоматери, который пережил крупнейший пожар весной этого года, в настоящее время находится под угрозой обрушения, сообщили в министерстве культуры Франции.
В ведомстве отметили, что из-за жары в Нотр-Даме начали падать камни со сводов нефа. Сейчас все работы в соборе направлены на избежание его разрушения, а не на реставрацию, передает издание Le Figaro со ссылкой на министерство.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля, его тушили около 12 часов. Огонь уничтожил шпиль и треть крыши Нотр-Дама. Причины пожара до сих пор неизвестны, среди версий озвучивались короткое замыкание и нарушение запрета на курение во время реставрации, которая проводилась в здании.
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