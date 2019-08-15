Советская власть по капле выдавливала из граждан преклонение перед Западом

Начавшаяся с подачи экссоюзников в 1946-м холодная война рикошетом врезала по советским гражданам.

Сворачиванию любых недипломатических контактов со вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции предшествовало выступление Иосифа Сталина перед руководителями Союза писателей СССР в том же 1946-м, когда вождь задал вектор идеологической работы.

— А вот есть тема, которая очень важна, нужно, чтобы ею заинтересовались писатели, — сказал Сталин. — Если взять нашу среднюю, научную интеллигенцию, профессоров. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. В чем дело? Надо бороться с духом самоуничижения!

Сегодня среди историков встречается мнение, что за холодную войну и многолетнюю изоляцию СССР следует «благодарить» и нового президента США Гарри Трумэна, и экспремьера Британии Уинстона Черчилля, и советского лидера Иосифа Сталина. Германский нацизм пал, и бывших союзников ничего более не связывало.

Зато рост левого движения, усиление влияния коммунистов и социалистов в освобожденной Европе породили страх перед Советским Союзом, что и озвучил Черчилль в марте 1946-го в своей легендарной фултонской речи, где впервые прозвучали слова «железный занавес». Но в основе концептуального решения Сталина лежали не только «фултонские тезисы» вчерашних союзников, но и более глубокие экономические проблемы СССР.

— Сталин с 30-х годов пытался найти выход из ямы, в которую попали коммунисты, взяв власть в самой технически отсталой стране Европы, — полагает историк Анатолий Торбин. — И идея о том, что отставание вызвано преклонением научных и инженерных кадров страны перед западной научно-технической школой и недооценкой своей, а не только объективными причинами, была им оценена. Последовало много перегибов, но общий курс на ускоренный научный прорыв был в целом выдержан.

В течение нескольких лет была развернута массированная кампания, целью которой было привить творческой части населения СССР веру в свои силы и привычку не переоценивать то, что создано за рубежом. Сталина и Жданова поддержала большая часть Академии наук СССР, борьба с «низкопоклонством» стала одним из факторов запуска в 50-х годах первой в мире АЭС, вывода спутника на орбиту Земли, удачного старта космического проекта. А вот в социальном и культурном планах эта политика привела к новому витку репрессий: пали Ахматова, Пастернак и Зощенко, другие актеры, художники, возникли «дело врачей» и поощряемый сверху антисемитизм.

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