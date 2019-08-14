Поворот великих сибирских рек оказался фантастической задачей

Идея насытить водой засушливую и пустынную Среднюю Азию родилась еще вXIX веке. Однако только в 1960-е годы она получила мощный государственный импульс. Амбициозный проект предполагал отвести часть стока Иртыша близ впадения его в Обь. Канал длиной свыше 2,5 тысячи километров должен был принести в жаркие регионы среднеазиатских республик СССР 30 кубических километров воды ежегодно. Также был предложен проект переброски части стока из Северной Двины и Печоры в бассейн реки Волги, конечной его целью было орошение земель Нижней Волги и Заволжья. В работу над проектом включились сотни научных институтов и проектных организаций.

По масштабам привлеченных сил и средств переброску рек можно сравнить с освоением космоса, планами высадки советских космонавтов на Марсе, строительством Байкало-Амурской магистрали и прочими плодами гигантомании советского руководства.

Слова, произнесенные героем романа Тургенева «Отцы и дети» Евгением Базаровым, «природа не храм, а мастерская» словно послужили руководством к действию. Но научные изыскания, длившиеся несколько лет, так ни к чему и не привели. Проект пришлось заморозить.

— К 1986 году в стране было все меньше средств на такие расходы. И руководство Союза решило сохранить хорошую мину при плохой игре и прекратить проект, используя аргументы в пользу защиты экологии, — рассказал «ВМ» научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, переброска воды имеет экономический смысл, если осуществляется на расстояние не более 500 километров, а по проекту оно было почти в пять раз масштабнее. Тем более что республики Средней Азии к тому времени были достаточно обводненными и недостатка воды в критических масштабах не испытывали.

В эпоху начавшейся перестройки и гласности против этого проекта можно было говорить уже открыто, чем и воспользовались многие писатели, такие как Виктор Астафьев, Анатолий Гладилин.

В конечном итоге глава СССР Михаил Горбачев решил продемонстрировать «новое мышление» и отменить проект якобы под давлением общественности. Однако на самом деле строить каналы к тому времени в стране было некому, нечем и не на что.

Великие реки Севера и Сибири по-прежнему текут в своих руслах, отдавая воды только Северному Ледовитому океану.

В наши дни над аналогичным проектом работают в Китае. Власти республики планируют перебросить воды реки Янцзы на более засушливый север страны, в бассейны менее полноводных рек Хуанхэ и Хай. Проект, по приблизительным оценкам экспертов, обойдется Китайской Народной Республике примерно в 500 миллиардов долларов.

Читайте также: Прошло 74 года со дня начала Маньчжурской операции