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История

Прошло 74 года со дня начала Маньчжурской операции

Михаил Виноградов
• 10:59 • 12 августа 2019
Японская артиллерия, захваченная советскими войсками
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Японская артиллерия, захваченная советскими войсками
Фото: Израиль Озерский/РИА Новости

9 августа исполнилось 74 года с начала стремительной Маньчжурской операции Красной армии. В короткой войне СССР и его союзники спасли мир от японских фанатиков, готовившихся развязать биологическую войну.

Война не была сюрпризом для императора Японии и его окружения: в апреле 1945 года нарком иностранных дел СССР Молотов предупредил посла этой страны в Москве, что пакт о ненападении будет разорван.

СССР обязан был выполнить союзные обязательства перед США и Британией. Не прекращались и нападения на советские конвои с ленд-лизовскими грузами, шедшие во Владивосток.

9 августа Красная армия решилась на штурм позиций японцев. Наступали как переброшенные с Запада обстрелянные и обкатанные части, так и бойцы-дальневосточники, всю войну простоявшие в ожидании этой операции.

Ряд полков и бригад перебросили из-под Кенигсберга в качестве опытных специалистов по вскрытию немецких укрепрайонов. Всего СССР выставил около 1,5 миллиона человек. Вместе с союзными монгольскими войсками и моряками Тихоокеанского флота. Оперативный замысел был грандиозен: силы японцев окружили на огромной территории от Забайкалья до Порт-Артура скоординированными усилиями трех фронтов! Одновременно Дальневосточный фронт освобождал Сахалин. Японцы сражались отчаянно, с самурайским мужеством. Наступлению мешали сложная гористо-лесистая местность театра военных действий и переменчивая погода океанского побережья, которая иногда не давала даже поддержать атаки авиацией и артиллерией.

— Япония готовилась к бактериологической войне, — полагает сотрудник Музея Победы Дмитрий Суржик. — Накануне наступления советских войск Квантунская армия получила приказ подготовить 100 тонн блох, зараженных штаммами сибирской язвы. Дальнему Востоку, да и всему миру, угрожала огромная опасность.

Успешное вторжение в Маньчжурию было одним из двух важнейших факторов (второй — атомные бомбардировки. — «ВМ»), приведших к капитуляции Японии уже в середине сентября 1945-го.

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