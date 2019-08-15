День рождения Микаэла Таривердиева отметят традиционным концертом

Вера Гориславовна была третьей по счету женой Микаэла Леоновича, они прожили вместе 13 лет — до самой смерти композитора. В своих интервью Таривердиев называл остальных своих жен приходящими, а Веру — любимой женщиной.

Вера Таривердиева бережно хранит память о супруге: об этом говорит и ее книга «Биография музыки», посвященная мужу, и Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, который проходит с 1999 года.

В 2019-м первый раунд XI конкурса пройдет в американском Лоренсе, немецком Гамбурге и у нас, в Москве, второй — в Калининграде. Также Вера Гориславовна создала Благотворительный фонд имени Микаэла Таривердиева.

— В день рождения Микаэла мы проведем памятный концерт, — рассказала Вера Таривердиева. — Придут все близкие нам люди, будут исполнены композиции Микаэла Леоновича. Я уверена: пока звучит эта музыка, он до сих пор с нами.

Вера Гориславовна вспоминает о супруге каждый день.

— Вместе с ним я прожила самые счастливые годы своей жизни, — говорит она.

СПРАВКА

Композитор Микаэл Леонович Таривердиев родился 15 августа 1931 года в Тифлисе. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Он написал музыку к 132 фильмам, а также более 100 песен и романсов. Известность ему принесла музыка к кинофильмам «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Композитор скончался от сердечного приступа 25 июля 1996 года.

Читайте также: Студенты-медики отметили юбилей Ивана Сеченова