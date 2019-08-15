Улицы, дворы и скверы приобретают новый облик

Этот сквер в Басманном районе благоустроили по программе «Мой район».

— Она предполагает комплексный подход к обустройству общественных пространств и создание новых точек притяжения для жителей района, — напомнил префект Центрального округа столицы Владимир Говердовский. — Поэтому, работая в Плетешковском переулке, мы не стали ограничиваться благоустройством сквера и включили в программу дворы соседних домов.

Во время работ не вырубили ни одного дерева. Более того, дополнительно высадили 252 кустарника и разбили более 4,5 тысячи квадратных метров газона. Вдоль дорожек поставили фонари, лавочки и урны.

— В результате получилась зеленая, хорошо освещенная территория, которая будет радовать всех жителей Басманного района, — подчеркнул Говердовский.

Также во дворах обустроили спортивные и детские площадки. Современные игровые зоны рассчитаны в том числе на ребят с ограничениями по здоровью.

Всего в центре города по программе «Мой район» уже благоустроили несколько крупных общественных пространств. Среди них сквер на Рабочей улице, сквер в Большом Факельном переулке и другие.

Тем временем по программе «Мой район» привели в порядок и детские площадки на северо-западе столицы. Современные игровые комплексы появились в 13 дворах района Покровское-Стрешнево. Кроме того, рабочие отремонтировали уже установленные качели, карусели и горки, а также заменили прорезиненное покрытие площадок, которое защищает детей от ссадин и травм.

Продолжается благоустройство в Митине. Здесь уже привели в порядок 15 из 18 дворов.

— В ходе работ отремонтировали проезжую часть и пешеходные дорожки, сделали клумбы и газоны, — рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Западного округа Москвы.

А в районе Лефортово до конца августа благоустроят еще 10 дворов. Здесь меняют асфальт, ремонтируют заборы и сажают газонную траву.

— Всего к осени будет готова 21 дворовая территория. Из них 11 мы уже привели в порядок, — уточнил первый замглавы управы района Лефортово по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Валерий Вольнов.

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