«Уральские авиалинии» подтвердили информацию об экстренной посадке А 321
«Уральские авиалинии» подтвердили, что самолет А 321 совершил экстренную посадку в Жуковском, сообщили «ВМ» в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
— На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе, — рассказали в пресс-службе.
Согласно информации, экипаж самолета принял решение совершить жесткую посадку. Экипаж произвел оперативную эвакуацию всех пассажиров. Отмечается, что есть 4 пострадавших.
Ранее ГУ МЧС по Московской области сообщило, что самолет A 321 совершил экстренную посадку в городском округе Раменский после возгорания двигателя при взлете.
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