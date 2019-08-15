Транспортная прокуратура приступила к проверке после жесткой посадки А321
Старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова заявила, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета Airbus A321 в городском округе Раменское.
— Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, — сообщила Короткова агентству городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, на борту находились 226 человек. Пострадавших и погибших нет.
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