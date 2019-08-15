Специалисты «Роскачества» рассказали о результатах проверки школьной формы
Специалисты «Роскачества» совместно с Минпромторгом подвели итоги проверки школьной формы. В 2019 году мониторинг коснулся пиджаков для мальчиков.
Эксперты рассказали, как родители могут правильно выбрать указанный элемент одежды перед походом сына в школу.
Специалисты отмечают, что 60 процентов всех проверенных пиджаков можно считать безопасными для ребенка. Данный результат значительно превышает прошлогодние показатели.
По итогам исследования специалисты выбрали «отличников». Ими стали торговые марки «Наша форма» и «Старт».
Эксперты подчеркивают, что на комфорт и безопасность школьной формы влияют важнейшие гигиенические показатели. Оптимальный состав должен включать от 45 процентов натуральных или искусственных волокон (например, вискозы) — в таком случае безопасность одежды, скорее всего, будет обеспечена, что и подтверждает исследование «Роскачества».
Специалисты объясняют: при решении данной проблемы как раз и поможет введение единого стандарта школьной формы.
Добавим, что исследование было проведено по нескольким критериям. Кроме указанных показателей, одежду проверили на качество пошива, устойчивость ткани во время дождя и так далее.
Также специалисты составили рейтинг пиджаков для школьной формы, с которым можно ознакомиться на сайте «Роскачества».
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