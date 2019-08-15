ЦОДД сообщил о перекрытиях в связи с проведением фестиваля «Ростех»
Столичный центр организации дорожного движения сообщил о перекрытиях нескольких участков городских улиц в связи с проведением V Международного фестиваля фейерверков «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
17 и 18 августа с 12:00 до 00:30 полностью перекрыты будут участок Борисовской улицы (от улицы Ключевая до Каширского шоссе), Хордовый проезд, проезд под Москворецким путепроводом (от Проектируемого проезда №439 до Каширского шоссе), съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские пруды, Братеевский и Наташинский проезды. С 16:00 до окончания мероприятия перекроют дублер Каширского шоссе от улицы Шипиловская до Орехового бульвара, а также с 16:00 до 00:30 — Батайский проезд, Поречная улица (от Балтийского проезда до дублера Люблинской улицы), дублер Люблинской улицы и улица Маршала Голованова (от Батайского до Новочеркасского проезда).
В ЦОДДе предупредили и о заужении проезжей части на Братеевском мосту с 20:00 в течение обоих дней проведения фестиваля. На некоторых участках будет запрещена остановка и стоянка, водителей призвали обращать внимания на знаки.
Для удобства движения будет работать выделенная полоса на Каширском шоссе между станциями метро «Каширская» и «Домодедовская».
Напомним, что в Москве 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
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