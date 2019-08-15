Жильцы дома на Бескудниковском бульваре получат квартиры по программе реновации
Больше 30 семей из дома на Бескудниковском бульваре получат жилье по программе реновации. Они уже заключили договоры на новые квартиры, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.
— Жители переселяются в новостройки по адресам: Бескудниковский бульвар, д. 3, 5, 11 (корп. 1 и 2) и 13, а также Дмитровское шоссе, д. 68 и 74, корп. 1. <...> В настоящее время 50 семей выбрали квартиры в новостройках и уже представили документы для подготовки договоров. Первые 32 семьи подписали договоры и получили ключи от нового жилья, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
18 других семей в скором времени подпишут документы по переселению в центр информирования граждан. Жильцы дома на Бескудниковском бульваре начали переселение 13 июня: 69 семьям предложили квартиры в новостройках на той же улице и на Дмитровском шоссе.
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