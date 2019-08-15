Дизайнерский маркет откроется в рамках фестиваля «Цветочный джем»

В период празднования фестиваля «Цветочный джем», который пройдет с 23 августа по 8 сентября, будет открыт дизайнерский маркет Art Sale. Коллекции представят 8 популярных дизайнеров России: Exclaim, KATYA DOBRYAKOVA, Mirstores, Loom Moscow, CHAPURIN, Maison Esve, Masterpеаce и SOL.

Консультанты помогут посетителям подобрать актуальный образ и составить модный комплект. А приобрести авторскую одежду можно будет значительно дешевле, чем в большинстве магазинов: специально для гостей «Цветочного джема» подготовили скидки, которые будут доходить до 70 процентов.

Так, на Art Sale будет возможность купить оригинальные свитшоты с вышивкой от дизайнера Екатерины Добряковой (KATYA DOBRYAKOVA), которая владеет модными бутиками в Москве и Нью-Йорке, а свитеры ручной работы предложит Mirstores. Бренд Loom Moscow представит луки в стиле ретро — винтажные платья и костюмы. Бижутерию можно будет найти в корнере Exclaim.

Для любителей экстравагантных луков дизайнеры Maison Esve подготовили одежду, которая выделяется обилием декора, но при этом не лишена изысканности. Также участниками станут бренды Chapurin, известный в Европе, Азии и Америке, и Masterpeace, создающий костюмы и платья с концептуальным дизайном.

Маркет Art Sale будет ждать посетителей в центральном павильоне площадки «Цветочного джема» на площади Революции. Он будет открыт каждый день c 11:00 до 20:00.

В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» уточнили, что дизайнеры KATYA DOBRYAKOVA, CHAPURIN, Maison Esve и Loom Moscow будут участниками мероприятия с 23 по 31 августа. С 1 по 8 сентября их сменят Mirstores, SOL, Exclaim и Masterpеаce.

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