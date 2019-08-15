Авиационный орнитолог рассказал о самых опасных птицах для самолетов

Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Жуковском. Причиной инцидента, как отметили в пресс-службе Росавиации, стало попадание птиц в двигатель.

— На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе, — рассказали в пресс-службе.

«Вечерняя Москва» связалась с авиационным орнитологом Сергеем Смирновым, который рассказал, какие меры нужно предпринимать, чтобы избегать подобных происшествий и авиакатастроф, причиной которых становятся птицы.

— Орнитологическая служба аэропорта и любого крупного аэродрома отличается от обычных орнитологов тем, что ее задача — не допускать птиц туда, где есть самолеты. Обычные орнитологи занимаются изучением, охраной птиц. Авиационные — следят за тем, чтобы птицы и самолеты не встречались. Конечно, предсказать все, что произойдет в небе, очень сложно, но поэтому главная работа авиаорнитолога обеспечивать безопасность полетов, создавая дискомфортные условия для птиц на территории аэродрома, аэропорта и вокруг. Главное — не допускать, чтобы птицы соседствовали с аэропортом.

Сергей Смирнов также назвал птиц, которые представляют наибольшую опасность для самолетов в небе.

— Главное — организовать отпугивание птиц. Именно специалист-орнитолог тут востребован, потому что нужно знать, какие птицы обитают около аэродрома, что их привлекает и как можно их отвадить. Требуется знать маршруты миграции птиц, их привычки в части гнездования и пищевой рацион. Поэтому обязательно и постоянно нужно осматривать территорию, зачищать ее от гнезд, обрезать деревья, и достаточно регулярно косить траву — все это сильно осложняет жизнь птиц в воздушном пространстве аэродрома. На видео пассажира видно большую стаю чаек. Чайки — одни из самых опасных для авиации. Вороны и вообще врановые, как ни странно, встречаются с самолетами куда реже.

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