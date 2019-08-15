Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки А321 в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В сообщении СК уточняется, что уголовное преследование будет осуществляться по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа в целях выяснения всех деталей и причин происшествия. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). По предварительным данным, в результате на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В Росавиации тем не менее эту информацию опровергли.

Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 226 человек, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в министерстве заявили, что в результате инцидента пострадали десять человек, среди них трое детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Четыре человека были доставлены в Раменскую больницу для оказания помощи.

По факту происшествия была создана специальная комиссия, которая займется расследованием обстоятельств ЧП. Она будет состоять из сотрудников Росавиации. Отметим, что глава ведомства также лично выехал на место аварии.

Кроме того, проверку проведет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Читайте также: Пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321 компенсируют перелет