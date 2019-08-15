Пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321 компенсируют перелет

Пассажирам самолета А321, экстренно севшего в подмосковном Жуковском, компенсируют перелет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе аэропорта Жуковский в четверг, 15 августа.

Ранее сообщалось о том, что вышеуказанный лайнер совершил жесткую посадку после столкновения со статей чаек во время взлета.

В настоящий момент завершается эвакуация пассажиров борта. Их доставят в специальную зону воздушной гавани на автобусах, где окажут всю необходимую помощь, в частности, психологическую. Тем пассажирам, кто пожелает улететь в этот же день, будут подбирать другие рейсы в отдельном порядке.

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. По предварительным данным, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В министерстве, тем не менее, эту информацию опровергли.

Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в министерстве заявили, что в результате инцидента пострадали десять человек, среди них трое детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Четыре человека были доставлены в Раменскую больницу для оказания помощи.

По факт происшествия была создана специальная комиссия, которая займется расследованием обстоятельств ЧП. Она будет состоять из сотрудников Росавиации. Отметим, что глава ведомства также лично выехал на место аварии.

Кроме того, проверку проведет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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