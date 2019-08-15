Росавиация озвучила версию ЧП с самолетом в Подмосковье

В Росавиации озвучили версию жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском, произошедшей в четверг, 15 августа.

По данным ведомства, при взлете лайнер столкнулся со статей чаек. Это произошло в кукурузном поле на отдалении свыше километра от взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости.

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского (Подмосковье). По предварительным данным, в результате на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В Росавиации, тем не менее, эту информацию опровергли.

Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в министерстве заявили, что в результате инцидента пострадали десять человек, среди них трое детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Четыре человека были доставлены в Раменскую больницу для оказания помощи.

По факту происшествия была создана специальная комиссия, которая займется расследованием обстоятельств ЧП. Она будет состоять из сотрудников Росавиации. Отметим, что глава ведомства также лично выехал на место аварии.

Кроме того, проверку проведет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала об аналогичных случаях. Так, в США 2 августа легкомоторный самолет KR-2 совершил жесткую посадку на автомагистраль в Сиэтле. Пилот приземлился прямо на дорогу перед машинами.

14 июля у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе два человека погибли в результате жесткого приземления вертолета Robinson.