Появились подробности экстренной посадки А321 в Подмосковье
В Росавиации рассказали об инциденте с лайнером А321, экстренно севшем в подмосковном Жуковском ранним утром в четверг, 15 августа.
В ведомстве отметили, что информация о пожаре, якобы произошедшем на борту самолета, не соответствует действительности.
По данным Росавиации, перед жесткой посадкой у А321 были убраны шасси. Двигатели самолета выключили за некоторое время до приземления. После посадки члены экипажа организовали эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел около 6:20 утра по московскому времени 15 августа. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 человек, приземлился в районе деревни Рыбаки. Все пассажиры были эвакуированы. На данный момент известно о 10 пострадавших.
В пресс-службе аэропорта Жуковский «Вечерней Москве» сообщили, что всех эвакуированных пассажиров доставят в специальную зону воздушной гавани на автобусах, где окажут всю необходимую помощь, в частности, психологическую. Тем пассажирам, кто пожелает улететь в этот же день, будут подбирать другие рейсы в отдельном порядке.
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